Gli ho infilato un bastone nell’occhio! Il piccolo Pike aggredito da un puma si salva per miracolo

Il puma avrebbe afferrato il bimbo per la testa per poi trascinarlo sotto un albero, il fratello è subito corso a casa per avvisare il padre Ron , che senza esitare afferra un coltello e si precipita fuori per aiutare suo figlio : "Aveva la testa dentro la bocca del puma e io ho guardato – e penso che sia quello che mi ha fatto scattare qualcosa dentro – l’ho guardato masticare". Il piccolo Pike con un coraggio incredibile ha letteralmente combattuto con il puma, aveva un bastone in mano e ha detto al padre : "tutti gli animali hanno un punto vulnerabile, i loro bulbi oculari"... ed è proprio così che il bimbo si è riuscito a liberare . Chiaramente Pike è rimasto gravemente ferito, Pike ha avuto bisogno di due interventi chirurgici e dozzine di punti di sutura, ma i medici hanno assicurato che si rimetterà.

L'incredibile storia, per fortuna non finita in tragedia, di un bimbo di 8 anni che è riuscito miracolosamente a salvarsi dall'attacco di un feroce puma . E' successo il mese scorso a Bailey, in Colorado . Il piccolo Pike Carlson è stato aggredito dall'animale selvatico mentre stava giocando nel suo cortile con suo fratello maggiore Gage.

