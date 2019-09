MEOOOOW! Taylor Mega sensazionale in intimo di pizzo

Taylor Mega continua a far parlare di sé con video provocanti per i suoi follower, come l'ultimo condiviso nelle storie in cui si mostra con un... Taylor Mega ama stuzzicare e provocare i suoi tantissimi seguaci con fotografie e video ad. Molti li pubblica nelle storie, uno stratagemma furbo e intelligente per ovviare alla “” per evitare che le foto possano essere segnalate e che, quindi, il suo profilo possa subire ripercussioni. Sarebbe un danno enorme per la sua carriera.L'ultimoè apparso proprio nelle storie died è di qualche giorno fa, quando l'influencer ha proposto ai suoi follower un nuovo look. La ragazza per un intero giorno ha fatto credere di averpassando dal biondo oro al grigio, tanto di moda negli ultimi tempi. Tra i tanti che le hanno fatto i complimenti per la scelta coraggiosa, molti hanno immediatamente capito si trattava in realtà di una. Proprio in quelle ore ha deciso di riprendersi in sexy biancheria di pizzo azzurra, con tanto di reggicalze, che lascia ben poco all'immaginazione.

Taylor Mega è ripresa principalmente di spalle e il suofa bella mostra nell'inquadratura mentre la ragazza è seduta al computer. Non dura che pochi secondi ma tanto è bastato per mandare in visibilio i suoi fan anche perché, come accade sempre più spesso, Taylor Mega ha annunciato che la storia sarebbe stata rimossa dopo solo 30 minuti dalla sua pubblicazione.

Perché non aspettare le canoniche 24 ore quando il video si cancella in automatico? Questo è probabilmente uno dei metodi più efficaci per ottenere il maggior numero di interazioni e aumentare la curiosità nei suoi seguaci. Taylor Mega, d'altronde, non si definisce semplicemente influencer ma influencer marketing e, stando alle sue dichiarazioni, le sue strategie sui social le porterebbero un interessante riscontro economico.