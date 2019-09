Branco di scemi da tastiera! Daniele Dal Moro si sfoga contro gli hater

L'rivela che continua a sentire "la ragazza con il cuore di latta" a telefono, dopo l'ufficializzazione della loro rottura... I due indiscussi protagonisti delsono tornati al centro del. Questa volta, a far parlare disono alcune storie condivise dall'ex gieffino Daniele sul suo profilo. L'influencer ed ex ragazzo de "La ragazza con il cuore di latta", Daniele, ha voluto mostrare agli internauti alcune critiche giunte da parte di un follower.

Quest'ultimo, in sintesi, accusa Dal Moro di essere insensibile e indifferente agli attacchi che i leoni da tastiera lanciano a Martina e di non prendere, cioé, le difese della vincitrice del Gf16, nonostante tra loro due ci sia stato del tenero o quantomeno l'inizio di una frequentazione importante tra le mura della casa più spiata d'Italia.



"Ma che parac**o sei – queste le parole critiche dell'utente che ha scritto a Daniele, così come viene mostrato dall'ex gieffino in una storia condivisa su Instagram–… guardi su, posti su Instagram… e alla persona che dicevi di voler bene che fai? Non la proteggi da uno sf...to che le dà della poco di buono… Uomo, Dani, è anche colui che tutela e tu in questo momento non lo stai facendo".All'ultima lamentela ricevuta in chat, Daniele ha voluto rispondere a tono: "Ve lo dico una volta sola... Sapete cosa ho imparato da questa esperienza?… A dare quello che ricevo… Detto questo… Basta rompermi, che io devo difendermi da solo! Che tra buono e co…one, la linea è molto sottile! (e io co…one lo sono già stato)".

In un'ha, poi, anticipato al web che ci sarebbe stata una sua videodiretta. Questo per chiarire delle cose in merito alla polemica mediatica, sorta per via di chi lo accusa ancora, a distanza di diverse settimane dalla puntata finale del Gf16, di aver giocato con i sentimenti di Martina e di essersi mostrato poco sincero nel corso della sua frequentazione con la ragazza che ispirato la canzone di Irama: "La ragazza con il cuore di latta". Dal Moro, alla fine, ha però deciso di rispondere agli ultimi attacchi mostrando tra le Instagram stories uno screenshot, che testimonia le recenti chiamate registratesi tra lui e Martina e che il rapporto di fiducia e stima tra i due ex continua. "Per tutti quelli – l'ex gieffino ha così risposto, in un'Ig story, alle illazioni lanciategli dal popolo del web– che pensano di saperne più di me e che pretendono delle spiegazioni! E per tutti quelli che parlano di teatrini… Ditemi… Cosa me ne viene in tasca a parte un branco di scemi da tastiera!".