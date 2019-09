Roger Waters contro gli italiani : I profughi non vengono per rubarvi la pizza

La predica del musicista: "Dovete accoglierli, è gente disperata". E Salvini? "Per fortuna che se n'è andato"... "Non attraversano il Mediterraneo perché vogliono mangiare la vostra pizza ". Così il musicista Roger Waters, membro storico dei Pink Floyd, si è scagliato contro l'Italia, durante la presentazione del docufilm Roger Waters Us + Them alla 76esima Mostra del cinema di Venezia, parlando dei migranti. " Non vengono a rubarvi la vostra pizza, il vostro lavoro o la vostra donna - ha tuonato l'anima dei Pink Floyd- l o fanno perché sono disperati, dis-pe-ra-ti" . E dopo il monito, arriva l'appello: " Salvateli ".

La conferenza di presentazione del docufilm si è così trasformata in un'occasione per fare la predica agli italiani sul tema delle migrazioni e dei profughi, " gente affamata in terribile pericolo che giunge da zone di guerra e si imbarca, a rischio della vita, verso un luogo dove possa vivere meglio ". Ma Waters non si ferma alla tirata di orecchie e prosegue: "Noi esseri umani abbiamo un dovere nei loro confronti". Ogni essere umano dovrebbe, cioè, essere disposto ad accoglierli. Il motivo? "Siamo tutti africani" . Secondo Roger, infatti, essendo tutti discendenti dall'homo sapiens, proveniamo dall'Africa.

Grazie a Dio, Salvini se n'è andato

evidente che esiste una recrudescenza di neofascismo in Italia e in Europa- dice- Noi abbiamo Johnson in Gran Bretagna, c’è Trump negli Usa"

Infine, dopo ladei cittadini italiani, arriva anche quella contro il passato governo gialloverde: "", afferma, sostenendo che fosse uno di quei politici di stampo neofascista. "È