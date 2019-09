Precipita in mare per scattare foto! Uomo muore in Sardegna

La tragedia in Sardegna, lungo laL'uomo stava squando è scivolato e precipitato lungo la scogliera... Tragedia indove un uomo è morto cadendo da una scogliera. Lasi trovava su un dirupo in riva al mare a S'Archittu e stava scattando alcune fotografie quando ha perso il controllo, precipitando dalla scogliera. Per lui non c'è stato nulla da fare. Inoltre, a causa delle condizioni meteo proibitive con mare mosso e forte vento, i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a recuperare il corpo dell'uomo.Sono sempre più frequenti le. Secondo alcune statistiche, quasi 200 persone perdono la vita ogni anno. C'è che si pianta sui binari aspettando l'arrivo del treno, quello che si sporge da dirupi come probabilmente è successo in Sardegna e chi, addirittura, si è puntato una pistola per fare colpo sugli amici (è successo in). Peccato che poi sia partito il colpo. Da ricordare anche lo scozzese che è stato travolto con il cellulare in mano su un'autostrada tedesca. Un tizio invece è stato ucciso da uno squalo e un altro da un orso con il quale ha cercato di fotografarsi di ritorno da una festa di nozze.