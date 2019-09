Devi allacciarmi le scarpe! Il romeno picchia e umilia la moglie

L'uomo diè stato denunciato per atti persecutori dopo la presentazione di una querela da parte della moglie... Ancora violenza tra le mura di casa. Questa volta è successo a, dove un uomo di origine romena haper mesi, impedendole di lavorare. La famiglia straniera viveva da tempo nel centro del monte Amiata.Oltre a maltrattare la donna, il marito - che lavora come operaio in un'azienda in zona - le ha impedito di lavorare e non le ha fornito alcun mezzo di sussistenza. Un privazione che naturalmente ha avuto gravi conseguenze anche su i. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, la vittima - oltre alle minacce costanti - è stata nel tempo sottoposta a numerose umiliazioni, quale ad esempio quella dial marito al rientro a casa o impedire allecon le amiche.La 42enne è stata trasferita insieme ai suoi figli in unain attesa di essere spostata presso una casa famiglia, ancora da individuare. L'uomo è stato invece denunciato per atti persecutori dopo la presentazione di una querela da parte della