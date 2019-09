Sempre al tuo fianco! La dedica Alessandra Amoroso emoziona Emma Marrone

Emma Marrone e Alessandra Amoroso, le due stelline uscite dal talent dinon hanno mai nascosto il loro legame. Sempre insieme, capaci di sostenersi senza invidie e nei momenti di difficoltà. Adesso, cheha pubblico il suo nuovo singolo, arriva il commento di, questo il titolo della canzone di Emma Marrone può essere scaricato su qualsiasi piattaforma digitale.Per laun ritorno in grande stile con un pezzo scritto da, che hanno sempre creduto nel talento della ragazza. Negli anni Emma è cresciuta molto, è maturata artisticamente e questo è il periodo più propizio per sfornare un brano collaborando con quello che, per lei, è una continua ispirazione: non ha mai nascosto la sua sconfinata passione per la musica di Vasco Rossi e cantare un suo brano è un immenso onore. Il pezzo sta piacendo ai critici musicali, ma anche ad alcuni amici di Emma Marrone, come Alessandra Amoroso, che le ha scritto un messaggio stupendo.Tramite unaAlessandra Amoroso ha fatto sapere alla Marrone quello che pensa della canzonee, ovviamente, ha parlato della loro intramontabile amicizia: “”.

La Amoroso è una delle persone più importanti della vita di Emma, così come Francesca, alla quale ha dedicato parole sorprendenti. Emma Marrone ha voluto rispondere in questo modo: “Ale del mio cuore”.