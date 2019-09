Stai attento a girare da solo! Stranieri contro consigliere di Fratelli d’Italia

Consigliere comunale di FdI minacciato per aver pubblicato un video di una donna di colore che non cede il posto a un'anziana invalida... Il capogruppo di Fratelli d’Italia per il consiglio comunale di Ancona, Angelo Eliantonio, ha ricevuto pesanti minacce via mail dopo aver pubblicato su Facebook il filmato amatoriale, girato all’interno di un bus, dove si vede una donna di colore seduta in un posto riservato agli invalidi mentre si rifiuta di cederlo a un’anziana signora invalida. Un comportamento a dir poco intollerabile che ha scatenato le dure proteste degli altri passeggeri. Totalmente incurante, la donna fa finta di nulla e si guarda bene dall’alzarsi per cedere il posto alla signora invalida.

Come illustrato dal sito di news “Ancona Today”, Angelo Eliantonio, dopo aver pubblicato il video su Facebook, ha ricevuto una mail (firmata solo con un codice alfanumerico) con palesi minacce: “Violenza ai violenti…Chi incita la logica del branco dovrebbe stare attento a non farsela ritorcere contro. Alza la cresta, ma se lo fai stai attento a girare da solo, delfinetto di Ciccioli. Ci vuole poco a trovarti”.

”Nel mio post non c'è una sola parola che incita alla violenza e non c'è nessun riferimento al colore della pelle di nessuno – ha commentato Eliantonio- io posso rispondere per le mie azioni, non per quelle degli altri. Ho espresso un'opinione, a qualche democratico non sta bene. Chi mi conosce sa che sono sempre pronto e disponibile al confronto politico, anche e soprattutto con questa persona che mi minaccia. Basta firmarsi...”.

Evidentemente a qualcuno non è andato giù che l’assurdo comportamento della donna sul bus sia stato reso pubblico. Secca la replica di Eliantonio ad “AnconaToday”:Ora spetta alle autorità competenti risalire al mittente della mail di minacce, nei confronti del quale dovranno essere prese le necessarie misure.