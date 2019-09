Rinviato..! Arriva la brutta notizia per Francesca Fialdini

Fino a qualche giorno fa sul web girava voce che domenica 15 settembre 2019 era la data di debutto per A ruota libera, il nuovo programma condotto da Francesca Fialdini. Tuttavia, nelle ultime ore sembra che ci siano stati dei problemi che potrebbero far rinviare la partenza del format di Rai Uno.

A riportare la notizia ci ha pensato il magazine Oggi, infatti il giornalista Alberto Dandolo ha riferito che la trasmissione è ancora in alto mare e non è pronta per essere trasmessa. Per questo motivo l’ex conduttrice de La vita in diretta potrebbe partire con un leggero ritardo. Quindi non più tra due settimane dopo Domenica In di Mara Venier ma a data da destinarsi.

Naturalmente l’indiscrezione lanciata dal periodico ha deluso molti tutti i fan di Francesca Fialdini. Quest’ultimi, infatti, hanno iniziato a fare le ipotesi più assurde su A ruota libera. Addirittura gira voce sul web che se i vertici di Viale Mazzini annullassero la messa in onda del format, ci potrebbe essere l’allungamento di un’altra ora di Domenica In di Mara Venier. Se venisse confermata la messa in onda di A ruota libera, Francesca Fialdini si sconterà contro Barbara D’Urso. Quest’ultima, dopo una lunga vacanza, è tornata a lavorare realizzando i promo delle nuove stagioni di Pomeriggio Cinque e Domenica Live che andranno in onda in uno studio del tutto rinnovato.