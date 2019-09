Mio figlio mi ha chiesto di restare viva! Sabrina Paravicini è stata operata

Ieri Sabrina Paravicini è stata sottoposta a un intervento, l'attrice, uno dei volti più amati della serie ‘‘ dove interpretava l'infermiera, ha fatto sapere ai suoi fan, di aver passato delle, caratterizzate da dolori e stanchezza. Tuttavia, ha concluso con una nota positiva: "".

Sabrina Paravicini sta lottando contro un cancro al seno. Nel lungo post pubblicato su Instagram, non ha specificato se l'intervento a cui si è sottoposta sia legato in qualche modo alla sua battaglia. L'attrice ha evidenziato la preoccupazione di suo figlio, l'amatissimo Nino. Prima di lasciarla entrare in ospedale, infatti, le ha confidato: "Spero che resterai viva".

Ecco il racconto di Sabrina Paravicini: "‘Ciao mamma, spero che resterai viva'. Mi hai salutato così davanti all’ingresso dell’ospedale. E io ti ho sorriso dicendoti che sarei rimasta viva. Ti ho detto: ‘Non eravamo d’accordo che sarei morta a 105 anni?' ‘Lo so mamma ma io ho paura'. La verità è che avevo paura anche io, ho nascosto un foglio in casa con scritte delle cose. Indicazioni per Nino se fosse successo qualcosa".

dopo una giornata in cui è stata messa a dura prova da dolori e stanchezza.. Poi, ha aggiornato chi la segue su quanto accaduto. L'attrice ha fatto sapere che l'intervento è andato bene e che le infermiere l'hanno aiutata a rimettersi in piedi: "". Auguri!