Sembri una vecchia! Elisa Isoardi pronta a La Prova del Cuoco, ma i fan la criticano

Finita la pausa estivaè pronta a tornare a lavoro al timone di ‘’, trasmissione alla quale è stata confermata per il secondo anno consecutivo... La Isoardi non vede l'ora e per l'occasione aggiorna i suoi, alcuni dei quali -però - hanno prontamente criticato la. Tutta colpa di una foto che la bella conduttrice ha postato sue che ha richiamato l’attenzione dei tanti fan che la seguono :

Pare che look non piaccia proprio e secondo molti non è adeguato a valorizzarne la bellezza : “Sei molto bella e brava, ma cambia costumista. Come ti veste non ti rende giustizia”. Altri fan concordano sul fatto che quelli indossati nel corso della scorsa edizione del programma dalla conduttrice “sembrano vestiti da donna anziana”. Elisa Isoardi accetterà i suggerimenti dei suoi follower? Staremo a vedere.