Incidente per Barbara D'Urso : E' stata colpita da una lastra di cristallo

La popolare conduttrice si è mostra in un video sui social con il collare e ha raccontato l'incidente che l'ha vista protagonista alcuni giorni fa, che le ha procurato paralisi a un braccio e a una mano... Che ci fosse qualcosa di strano lo si era intuito dagli ultimi scatti pubblicati dasui social.promozionali di "Pomeriggio Cinque" fatti di schiena e con posture decisamente strane. La popolare conduttrice si è così mostrata in un video su Instagram sfoggiando, se così si può dire, unortopedico.

La D'Urso ha così svelato che alcuni giorni fa è stata vittima di un brutto incidente, che poteva avere risvolti ben più negativi. " Vi ho nascosto una cosa da un po' di giorni, - esordisce la presentatrice di Mediaset - questa è la conseguenza di una cosa molto particolare che mi è successa e che volevo evitare che si sapesse. Però è venuta fuori e la racconto. Una settimana fa ho avuto una sorta di incidente. Sono scivolata, caduta in modo molto pericoloso e una lastra di cristallo mi è entrata qui . Le conseguenze sono state particolari perchè ho avuto insensibilità al braccio e alla mano per diversi giorni. Insomma nella vita può capitare tutto in un minuto ".

Io comunque sto benissimo, per girare i promo mi tolgo il collarino e le foto le ho fatte di schiena per evitare che si vedesse il collarino. Ma lunedì torno in diretta

Istituto Clinico Humanitas

che si sono occupati di me. Da una settimana mi imbottisco di medicinali, antidolorifici, miorilassanti e medicine contro nausea e vertigini. Agli haters che dicono che sono per l'osteoporosi rispondo che ho altri problemi, e vi auguro tanta gioia

Barbara D'Urso, nel video, è apparsa tranquilla e anche un po' divertita, cercando di rassicurare fan e follower sul suo stato di salute: "". Nel racconto la conduttrice spiega di esser statae portata all'Istituto Clinico Humanitas di Milano dove medici e infermieri si sono presi cura di lei nel riserbo più assoluto. Barbara D'Urso avrebbe infatti preferito svelare l'accaduto in puntata, ma una foto scattata nel backstage e circolata sui social l'ha costetta a spiegare di persona l'accaduto. "- conclude la D'Urso -".