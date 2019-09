Alessandra Amoroso... coccole e baci hot al mare con il suo compagno

Alessandra Amoroso è stata sorpresa dalla rivista "" inmentre si trovavano in vacanza in Puglia. Secondo la rivista la cantante starebbe pensando a un figlio...non si nasconde più e dopo tre anni di amore lontano dai riflettori ha mostrato sui social il suo compagno. Al suo fianco oggi c'è, suo produttore discografico (che segue anche artisti come), con il quale convive a Roma da quasi un anno.

Dopo le fatiche del tour la cantante salentina, scoperta da Maria De Filippi grazie al talent Amici, si è presa una pausa dalla scena per concedersi riposo e momenti da dedicare solo a famiglia e compagno. Su Instagram negli ultimi post è così apparso lui, Stefano, che per amore della Amoroso ha lasciato compagna e due figli. Lei, da sempre restia a svelare dettagli della sua vita privata, ha condiviso con fan e follower la sua felicità mostrandosi in momenti di vita familiare con Settepani.



La lorosembra andare a gonfie vele a giudicare dagli scatti pubblicati dal settimanale "" nel numero in edicola. La coppia è stata pizzicata al mare, ain provincia di Lecce, dove insieme ha trascorso una romantica vacanza. Coccole, abbracci e baci appassionati mostrano il feeling che unisce Alessandra Amoroso al suo Stefano. Al largo della costa pugliese, i due sono stati sorpresi dai paparazzi a bordo di una barca mentre si godevano sole e relax. Lei in bikini floreale sfogga un fisico tonico e scolpito (oltre ai numerosi tatuaggi), lui in boxer scuri la stringe a sè con passione e sentimento, baciandola addirittura dall'acqua mentre lei si sporge fuori dall'imbarcazione.

Nel loro futuro potrebbe dunque esserci altro. Secondo il settimanale di Alfonso Signorini, infatti, la bella cantante salentina (che in radio sta spopolando con la hit "Mambo salentino" insiema ai Boomdabash) vorrebbe un figlio e Stefano potrebbe essere l'uomo giusto per metter su famiglia.