Non resterà paralizzato! Intervento riuscito per Kevin Hart

Dopo le prime notizie allarmistiche sullo stato di salute di Kevin Hart, pare che l'attore comico potrà riprendersi completamente ma non prima di aver seguito un percorso riabilitativo lungo e faticoso... Dopo la diffusione di notizie errate circa le condizioni di Kevin Hart a seguito dell'incidente che l'ha visto coinvolto domenica all'alba, il sito TMZ sta facendo un importante lavoro di informazione per aggiornare tutti i fan dell'attore. In queste ore è stato reso noto che Hart è stato operato per ridurre le tre fratture spinali causate dall'urto e che l'intervento è andato a buon fine, il che scongiurerebbe la paralisi.

Le fratture hanno interessato in due casi la sezione toracica e in uno quella lombare. Questo genere di problematiche può portare alla paralisi ma Kevin Hart è stato molto fortunato e la sua situazione, nonostante i primi allarmismi, si è dimostrata meno grave del previsto. I bollettini diramati dallo UCLA Medical Center si sono rivelati in breve tempo falsi e infondati, smentiti poche ore dopo dalla moglie di Kevin Hart.

Smettila di giocare con le mie emozioni, fratello. Abbiamo ancora molto da fare e ridere insieme. Ti voglio bene, amico. Resta forte

Quel messaggio ha inizialmente gettato nello sconforto moltissimi fan ma anche amici dell'attore, tra i quali, noto come The Rock, che ha condiviso importanti esperienze lavorative con Hart. “” ha scritto in un post accorato su Instagram.

Stando a quanto riporta TMZ, i medici si dicono ottimisti sul pieno recupero dell'attore, che dopo un lungo periodo di degenza dovrà sottoporsi ai trattamenti riabilitativi che dovrebbero portare al pieno e totale recupero della condizione fisica. A guardare le condizioni dell'auto a bordo della quale viaggiava Kevin Hart, una vettura d'epoca del 1970 che l'attore si è regalato qualche mese fa in occasione del 40esimo compleanno, il suo stato di salute appare davvero stupefacente. Alla guida della Plymouth Barracuda non c'era l'attore ma un suo amico, che ha riportato alcune lesioni non importanti e nel sedile di dietro viaggiava la moglie del conducente, uscita miracolosamente illesa.