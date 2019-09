Traveste la figlia da Samara... la piccola aggredita con bastoni e spranghe

Unaa coprire il volto, una lunga camicia bianca e, secondo alcuni, un arnese a mo’ ditra le mani... è questo l’identikit che negli ultimi giorni sta spopolando in mezza Italia spaventando tantissimi cittadini. Prima a, poi in provincia di, da Marano ad Afragola, e ancora in, in alcune città del Nord.È la, la nuova sfida che sta spopolando sui social network. Di che cosa si tratta? Prende ispirazione da, protagonista del film horror. La sfida consiste nel vestirsi come Samara Morgan, sfilare di notte per le vie della città mettendo paura ai passanti e. Può essere definita una bravata o una semplice ragazzata, ma in un’epoca dove tutto diventa di pubblico dominio, la Samara Challenge sta diventando molto pericolosa. In alcuni casi, infatti, le vittime dello scherzo sono state colte da malore, mentre altre hanno reagito con violenza, aggredendo chi si celava sotto gli abiti del personaggio di Samara.Nella tarda serata di domenica scorsa il fenomeno si è presentato anche nella cittadina di, dove alcuni giovani, dopo un intenso “” sui social circa alcuni avvistamenti di “” in paese, si erano organizzati in gruppi per individuarla e bloccarla. I passanti si erano addirittura organizzati bastoni o spranghe per colpire lo “”, mentre altri pretendevano di estendere le ricerche anche all’interno del. La cosa più assurda è che in questo caso è stata proprio una, con la complicità di un’amica, ada ‘’ e l’ha fatta aggirare per le strade seminando il panico tra i cittadini, alcuni dei quali, come detto, hanno dato la caccia alla bambina armati con bastoni e spranghe di ferro.Per questo la mamma, che ha 32 anni, e la sua amica 35enne, sonodai carabinieri che, attraverso i racconti di alcuni testimoni e con l’ausilio delle immagini delle telecamere di sicurezza posizionate in paese, sono riusciti a individuare e denunciare le due donne.