Fermiamo questo scempio! Spegne sigaretta sul muso di un cucciolo, il Video choc sul web

Spegne lail video indigna la rete. Untruce, ignobile, efferato e inspiegabile. Non ci sono altri aggettivi per qualificare l'ignobile gesto compiuto da una sconosciuta ai danni di un tenero cagnolino. Così, probabilmente per puro sadismo o forse per una malsana inclinazione alla spettacolarizzazione della violenza, unamentre si diverte a spegnere una sigaretta sul volto di un innocuo cucciolo.

Il video, una breve ma straziante sequenza di frame, è diventato virale nel giro di pochi giorni suscitando sentimenti di profonda indignazione tra i malcapitati viewers di Twitter. Per fortuna, il caso è finito all'attenzione della Society for The prevention of Cruelty to Animals di Singapore che sta cercando di risalire all'identità dell'autore del vile abuso.

Da alcune lucide deduzioni elaborate da esperti, si pensa che il filmato possa avere matrice asiatica o giù di lì. Il timore maggiore è che dietro questa barbarie si celi la mano di qualche criccache trae profitto dalla divulgazione di video e film dove le torture animali - anche a sfondo sessuale - sono il leitmotiv dell'intera produzione.

Nel video, che ha cominciato a circolare in rete lo scorso 29 agosto, la violenza subita dal cagnolino spezza a dir poco il cuore. La sua sofferenza è percepibile nonostante sia costretto al silenzio dalla presenza di un nastro sigillante attorno al muso. Da brividi. "Vi prego, fate girare", scrive Ejim Lee, uno dei tantissimi utenti che ha condiviso la registrazione. "Fermiamo questo scempio", è il grido d'aiuto disperato lanciato attraverso un altro profilo Ig.