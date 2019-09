Melissa Satta da togliere il fiato sul red carpet! Giacca e scollatura vertiginosa a Venezia

La ex Velina diha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni particolari del suo look ‘da infarto’ e i fan, neanche a dirlo, l’hanno riempita di complimenti. Perquesta è stata un’estate di felicità ritrovata dopo mesi difficili per la crisi con il marito e papà di suo figlio. Ora però sono ritornati insieme e in vacanza hanno mostrato a tutti la bellezza della loro famiglia riunita, come mostrano i diversi scatti social condivisi da entrambi che hanno fatto esultare i follower.

Alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia, invece, Melissa si è mostrata in tutto il suo splendore. Tante, tantissime le dive e le vip internazionali e del nostro mondo dello spettacolo che hanno sfilato e brillato sul tappeto rosso e la Satta non è stata certo da meno.

Con il suo fisico statuario, Melissa è arrivata in Laguna in forma smagliante. E super sexy. Come detto, ha poi regalato ai suoi fan di Instagram dettagli e particolari del look sfoggiato sul red carpet al Festival del Cinema di Venezia e incantato proprio tutti. Diverse foto, frontali e di profilo, in cui è esplosa tutta la sua bellezza mediterranea. Un vero schianto.

La Satta, con un tailleur nero pantalone, ha poi tolto la giacca rivelando un reggiseno molto particolare e piccante che, naturalmente, ha subito catalizzato l’attenzione dei fotografi assiepati ai lati del tappeto rosso. Sotto la giacca con ampia scollatura a ‘V’, la ex velina indossava solo un reggiseno liscio, in seta, color rosa antico e ‘a punta’. Le sue curve sinuose e perfette e i capelli stirati sul davanti e raccolti con una coda di cavallo hanno fatto il resto