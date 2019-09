Valentina Vignali bollente in perizoma! Il lato B in primo piano e la foto è da censura

Valentina Vignali è stata senza dubbio una delle protagoniste assolute della scorsa edizione del. Senza peli sulla lingua, schietta, irruente, la concorrente si è contraddistinta all’interno della casa più spiata di Italia, scatenando anche più di una polemica. La sportiva è solitacon delle foto che mettono in risalto la sua scultorea bellezza. Il suo, che conta quasi 2 milioni e mezzo di seguaci, è letteralmente preso d’assalto.

Una delle ultime foto postate dalla influencer è stata particolarmente apprezzata: lato B da urlo per la cestista di Rimini, che non perde occasione per mostrare le sue forme perfette. Valentina Vignali ha anche annunciato che a breve presenterà il suo libro, un’autobiografia in cui racconta la sua vita ed in particolare il suo dedicato momento di vita, quello in cui ha dovuto affrontare la sua battaglia contro il cancro.