In un tragico incidente stradale è morto Lashawn Daniels, autore di Lady Gaga e Beyonce

Aveva scritto le canzoni più famose di artisti comeÈ morto tragicamente all'età di 41 anni il musicista statunitense, per tutti. Il produttore nato nel New Jersay è stato vittima di un fatale incidente d'auto avvenuto nella notte del 3 settembre scorso nella Carolina del Sud. A dare la notizia della sua morte è stato prima il suo agente, JoJo Pada, precisando che Daniels è deceduto martedì scorso per le conseguenze di un brutto incidente stradale. Poi è stata la volta della moglie Aprils, che attraverso un post sui social network ha espresso dolore per la scomparsa del compagno.Big Shizz, così era chiamato nell'ambiente musicale, era molto conosciuto e apprezzato in. Stimato produttore era uno dei più talentuosi autore di testi per cantanti di fama internazionale come Beyoncé, Lady Gaga, Michael Jackson (con "You Rock My World"), Whitney Houston (con "It's Not Right But It's Okay") e Jennifer Lopez (con "If You Had My Love"). Nel 2001 aveva addirittura vinto un Grammy Award per la miglior canzone R&B nel 2001 con "Say My Name" delle Destiny's Child.

Il doloroso annuncio della compagna, pubblicato sui social, ha scosso l’intero mondo della musica americana e non solo: "È con profondo dolore e profonda tristezza che annunciamo la morte del nostro amato marito, padre, familiare e amico. Daniels era un uomo di straordinaria fede e un pilastro della nostra famiglia, produttore e cantautore vincitore del Grammy Award. Vorremmo esprimere il nostro sincero apprezzamento per il continuo sostegno, amore e simpatia".