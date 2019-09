Quando Lucas beve… l’accusa di Mercedesz Henger a Peracchi

Quella traè una relazione che vive di alti e bassi e che da diverso tempo regala periodicamente nuovi colpi di scena. Proprio ieri l’ex tronista diha lanciato una pesantissima accusa all’ormai ex ragazza. Lo ha fatto pubblicando suuna stories dove si vedevano le corna di un cervo in primissimo piano, accompagnate dalla didascalia ‘’. Un modo con il quale l’ex tronista di Uomini e donne ha voluto quasi sottolineare di essereMa i colpi di scena non sono finiti qui, perché dopo la foto delle corna, Lucas ha anche postato un’immagine dove si vedeva la bella, attore e concorrente di una delle passate edizioni di Ballando con le stelle. A quanto pare, quindi, sembrerebbe proprio che Lucas sia venuto a conoscenza di un flirt tra la sua fidanzata e l’attore e ha deciso di svelare tutto sui social, salvo poi cancellare le stories che aveva fatto ma ormai era già troppo tardi.

La figlia die ha risposto al suo fidanzato con delle storie, anche queste cancellate. “Di solito non rispondo a queste cavolate che fa Lucas quando è alterato… Passare per una traditrice, cosa che non sono stata mai e mai sarò, mi fa schifo”, ha scritto la ragazza, che poi ha continuato rivolgendosi direttamente al suo fidanzato: “Tu sei un geloso, dannatamente, in maniera assurda, in maniera repressa che poi quando sbotti fai delle caz….te.” Mercdesz ha poi concluso: “Ieri ha imprecato e io sono andata a dormire. Era alterato, aveva bevuto… lasciamo stare.” La ragazza si è quindi scusata con Andrea Montovoli.Poco dopo, in cui si sfoga con un lungo post scritto in cui rinnega quanto detto in precedenza. “Ho inventato tutto io, o precisamente la mia testa, chiesto scusa a tutti, tanto sono una merda da quando ero a Uomini e Donne e rimango una merda anche oggi. Non sto bene da tanto tempo, sempre finto dietro un finto sorriso, chiedo scusa a tutte le persone che credevano in me ma sono debole, troppo, ho rovinato tutto quello che mi è stato dato” ha scritto nella prima storica, che si conclude con ulteriori scuse.

“Scusate davvero, se potessi vi saluterei uno a uno con un abbraccio per chi mi incoraggiava, grazie. Dio me la farà pagare.” Nella storia successiva, Lucas Peracchi precisa: “Mercedesz non c’entra nulla in questa situazione, sono io che ho sbagliato e continuo a farlo, ho cercato qualcuno che capisse il perché di questo istinto ma penso non ci sia soluzione.” Peracchi fa poi riferimento al suo percorso a Uomini e Donne e pare si sia pentito di quanto fatto, affermando di voler tornare indietro.