Matteo Salvini è indagato per diffamazione nei confronti della Capitana Carola Rackete

L'ex ministro dell'Interno e vicepresidente del consiglioè indagato per aver. In tweet e dirette Facebook, il leader della Lega l'aveva definita "". Il processo adopo che la Procura di Roma aveva aperto il fascicolo in seguito alla denuncia di Rackete.

La capitana della nave della ONG ah denunciato Salvini per 22 offese da parte dell’ex ministro tra tweet, dirette Facebook e dichiarazioni pubbliche : “sbruffoncella, fuorilegge, complice dei trafficanti, potenziale assassina, delinquente, criminale, pirata, una che ha provato a uccidere dei finanzieri e ad ammazzare cinque militari italiani, che ha attentato alla vita di militari in servizio, che ha deliberatamente rischiato di uccidere cinque ragazzi e che occupa il suo tempo a infrangere le leggi italiane e fa politica sulla pelle dei disgraziati”.