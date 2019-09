Sbranata e uccisa da 5 cani! Adrieanna torna in casa per prendere la borsa e viene attaccata

La studentessa giovane studentessa e cheerleader di Knoxville, in- negli Stati Uniti - ha subito una morte atroce, è statadel vicino. Una storia terribile in cui a ha perso la vita la 19ennelo scorso 23 agosto la ragazza aveva dimenticato una borsa in casa ed era tornata indietro per riprenderla. Un testimone della terribile tragedia ha raccontato di averla sentita mentre urlava chiedendo aiuto. Per la ragazza una settimana di agonia, è morte a causa delle gravi ferite riportate.

La 19enne è stata attaccata da un mastino, un mix di Rottweiler-Labrador, due mix di Mastino-Labrador e un pitbull, tutti di proprietà del vicino, gli agenti hanno trovato Adrieanna priva di conoscenza e coperta di sangue vicino ad una delle recensioni del giardino. Era piena di morsi e aveva i vestiti strappati dalla furia degli animali. Per il momento non è chiaro ancora se verranno presentate denunce formali e se il caso finirà in tribunale.