Alessia Marcuzzi svela un retroscena : A Temptation Island mi vedrete in pigiama

Con la partenza dianticipata al 9 settembre, leche emergono sono sempre di più anche grazie ad, che ha svelato un particolare bizzarro su un suo look. Manca ormai meno di una settimana all'inizio di Temptation Island Vip, anticipato al 9 settembre. Dopo aver scoperto tutte le coppie e i tentatori, stanno emergendo anche alcuni dettagli relativi ai contenuti e alle dinamiche che si stanno svolgendo nel resort in Sardegna in cui in questi giorni sono in corso le registrazioni. Interessanti indiscrezioni le ha rivelate proprio Alessia Marcuzzi, che quest'anno ha preso il posto di narratrice lasciato vacante daIntervistata dal, la bionda presentatrice romana ha svelato qualche dettaglio sulle registrazioni, svelando che già al primo falò ha sentito il bisogno di abbracciare uno dei concorrenti. Non è dato sapere chi, ma pare che Alessia Marcuzzi abbia trovato subito grande armonia con i partecipanti. “Ho abbracciato un concorrente perché ho capito che aveva bisogno di una spalla. C’è stato subito un falò rovente e un colpo di scena incredibile che non si può assolutamente rivelare” ha detto, lasciando intendere che già nelle prime puntate ci potrebbero essere importanti colpi di scena.La Marcuzzi ha poi svelato una chicca relativa alla sua presenza e al suo ruolo, dichiarando che i telespettatori potranno vederla in una veste inedita: “A un certo punto mi vedrete anche in pigiama nel villaggio, durante una situazione assurda, a causa di un ingresso urgente.” Anche in questo caso la conduttrice non ha rivelato in che occasione si sia reso necessario un suo intervento talmente tempestivo da non permetterle di vestirsi.

Intanto, sul profilo ufficiale del programma, vengono quotidianamente pubblicate delle piccole clip spoiler su quanto sta accadendo durante le registrazioni. Una di quelle che ha suscitato maggiore clamore vede protagonista Ciro Petrone, che in un momento di debolezza cerca di raggiungere l'area delle fidanzate, rincorso dai cameraman. Sarà forse questo l'episodio a cui fa riferimento Alessia Marcuzzi?