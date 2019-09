George Clooney non concede selfie... solo scatti per occasioni pubbliche

George Clooney è uno degli attori più amati di. Bello, ricco, affascinante e con l'aria da sornione, l'attore ha infranto più di un cuore nella sua lunghissima carriera, senza considerare quello di sua. Idolatrato da stuoli di donne, il suo sorriso fa sognare diverse generazioni di fan, pronte a rincorrerlo per ottenere un selfie con lui. Eppure, pare che non sia così semplice avere unLo ha scoperto sulla sua pelle una donna che ha casualmente incrociato il bell'attore in un bar di. Felice del fatto che Clooney fosse a breve distanza da lei, la donna ha cercato di avvicinare l'attore per chiedere un selfie ma, come raccontaper, ripreso da, le cose sono andare diversamente. Pare che le guardie del corpo di George Clooney abbiano. Il motivo? Sembra che Clooney si conceda agli scatti fotografici solo in occasione di eventi pubblici. Niente selfie con i suoi fan, quindi, per l'attore americano.Questo lato di George Clooney è inedito, finora non erano mai emerse situazioni come questa e, anzi, l'uomo ha sempre avuto una fama positiva. La maggior parte delle persone che lo vedono nelle sue apparizioni pubbliche lo immaginano come un uomo simpatico e disponibile, merito anche del viso armonioso che ispira fiducia. Eppure, pare che la realtà sia ben diversa, come dimostra quello che sarebbe accaduto nel bar di Como. Probabilmente quel giorno George Clooney non era dell'umore giusto per concedersi ai suoi fan o probabilmente temeva un assembramento di persone vogliose di un selfie con lui, che a quel punto avrebbe dovuto interrompere il momento di relax.