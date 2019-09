Taylor Mega fraintesa : Non parlavo di fatti che mi riguardavano

La storia sui milionari scorretti condivisa daha fatto molto discutere, tanto che l'ha dovuto fare marcia indietro, eliminarla e specificare che non c'era nessun riferimento alla sua storia personale.La storia condivisa questo pomeriggio da Taylor Mega ha fatto molto discutere. La ragazza ha messo nel suo mirino i, o presunti tali, a quanto pare un po' troppo parsimoniosi e scorretti nei confronti delle loro donne. “Si dicono milionari ma poi ti lasci, e non ti restituiscono nemmeno le tue cose”, ha scritto l'influencer friulana con caratteri grandi e ben leggibili.Sono state queste poche parole a scatenare ile in pochi minuti sono stati tantissimi quelli che hanno pensato a un riferimento a, ricchissimo imprenditore mediorientale, che secondo il gossip di questi ultimi mesi è considerato il suo fidanzato. Sarebbero moltissimi quelli che attribuiscono a ricco iraniano il merito dello stile di vita estremamente lussuoso di Taylor Mega.

La modella, nonostante le foto che li ritraggono insieme questa estate in, ha sempre negato un legame ma la storia di oggi sembrava non solo confermarlo ma, addirittura, annunciarne la fine. A quanto pare non è nulla di tutto questo, perché accortasi delle polemiche suscitate dalla sua affermazione, Taylor Mega ha rapidamente fatto marcia indietro.

Non solo ha eliminato la storia incriminata, gesto molto raro per lei, ma ha anche condiviso un'ulteriore storia di smentita di quanto fino a quel momento ricostruito in base alle sue parole. “Ho tolto la storia sul milionario perché era stata fraintesa. Non parlavo di fatti che mi riguardavano. Peace and love”, si legge nella nuova storia. Un vero e proprio passo indietro per Taylor Mega, che probabilmente non si aspettava tutto quel clamore mediatico o forse è stata convinta da qualcuno a retrocedere per evitare ulteriori gossip.