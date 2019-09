Francesco Monte si sarebbe sposato con Isabella De Candia

A quanto pare prosegue senza alcun intoppo la relazione sentimentale tra Francesco Monte e Isabella De Candia. Dopo aver passato qualche giorno a Los Angeles, i due ragazzi sono appena atterrati in Spagna, precisamente a Barcellona. A rivelarlo è stato lo stesso ex gieffino e naufrago attraverso delle foto postate su Instagram. Monte si è fatto fotografare mentre stava entrando nell’hotel iberico. Nel frattempo, però, su web si è diffusa una notizia davvero clamorosa che riguarda la coppia. Sembrerebbe che l’ex tronista di Uomini e Donne e la modella sarebbero convolate a nozze in terra statunitense.

Dopo aver lasciato gli Stati Uniti e raggiunto Barcellona, molti siti hanno rimbalzato la notizia di un possibile matrimonio segreto tra Francesco e Isabella. Sembrerebbe che si sarebbero uniti solo in modo simbolico, quindi una cerimonia che nel nostro Paese non avrebbe nessun valore legale.

Quindi si tratterebbe solo di unaper suggellare il loro. Per il momento però, non ci sono fonti attendibili che proverebbero tale indiscrezione, quindi dobbiamo aspettare solo la conferma o secca smentita da parte dei diretti interessati. Per adesso di sicuro i dei condividono tutto, sia gli spostamenti in aereo che in altre circostanze. Da quando l’ex concorrente dell’Isola dei famosi e la modella sono usciti allo scoperto non si nascondono più.

Sembra proprio che i fan più agguerriti della soubrette Giulia Salemi dovranno farsene una ragione. Francesco e Isabella si amano alla follia. A questo punto attendiamo delle nuove informazioni da fonti sicure per capire cosa è successo realmente.