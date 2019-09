Silvia Toffanin e Silvio Berlusconi : Ecco come stanno davvero le cose

Silvia Toffanin evivono ormai da anni una moderna favola d’amore: sempre insieme, rispettosi, mai nessuna ombra ha scalfito il loro rapporto. Della conduttrice di Verissimo sappiamo praticamente tutto, anche se continua a mantenere un profilo basso e riservato, ma quali sono i suoi rapporti con il

In molti in questi anni si sono chiesti quale sia il suo rapporto con l’ex premier. In un’intervista rilasciata un pò di tempo fa, l’ex Letterina di Passaparola, si è lasciata andare a delle dichiarazioni sul suo suocero: Io sin dall’inizio ho sempre avuto un rapporto molto bello con lui. Posso dire che è un nonno molto dolce ed amorevole.

Anche quest’annoè stata riconfermata alla guida della trasmissione che l’ha consacrata al successo, la sua “Verissimo”. Reduce da una stagione televisiva piena di successi e di ascolti record, complice anche il Pamela Prati Gate, la giornalista si è imposta come uno dei volti punta di Mediaset.

A lei sono stati proposti infatti alcuni programmi in prima serata (secondo indiscrezioni Maria De Filippi le avrebbe offerto la conduzione di Amici Vip e del Grande Fratello Vip, quest’anno condotto dal giornalista Alfonso Signorini), offerte che ha però rifiutato per concentrarsi su Verissimo e sulla sua famiglia, come confessato in una recente intervista: Mi lusinga che abbiano pensato a me per progetti così importanti, ma rischiando di sembrare fuori dal mondo, io tra la carriera e la famiglia sceglierò sempre la famiglia. Perché il tempo che posso passare con chi amo è il regalo più grande che esista.

Dopo anni insieme, e due figli avuti dalla loro relazione, Sofia Valentina e l’ultimo arrivato Lorenzo Mattia, la storia d’amore tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi continua ad andare a gonfie vele. La coppia non è mai stata oggetto di scandali e pettegolezzi e mai un’ombra si è abbattuta sul loro solidissimo rapporto. Anche se i fiori d’arancio non sono ancora all’orizzonte (e se ne parla ormai da anni) i due sono più innamorati e felici che mai.