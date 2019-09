Yulia scompare sul treno a soli 4 anni : Dopo 20 anni ritrova finalmente la famiglia

All'epoca era solo una bambina di 4 anni,era in viaggio col padre su un treno quando improvvisamente ènel nulla senza lasciare tracce. Oltre alla disperazione, le incessanti ricerche della famiglia non hanno mai portato a nessun risultato, la polizia ha addirittura sospettato i genitori di omicidio. Ma dopo 20 anni si è fatta viva lei, raccontando che era sta portata via da una coppia a oltre 500 chilometri di distanza.

L'incredibile storia arriva dalla Bielorussia, dove nel 1999 Yulia è scomparsa su un treno che da Minsk doveva portarla ad Asipovichy. Dopo averla fatta addormentare, il padre si era appisolato a sua volta ma al suo risveglio la sua adorata piccola non c'era più. Il lieto fine... oggi un test del DNA ha dimostrato che è la figlia di Viktor e Lyudmila Moiseenko.