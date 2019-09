Ho preso 11 kg! Fiammetta Cicogna al nono mese di una gravidanza gemellare

La gravidanza diè agli sgoccioli e in attesa di vedere i gemelli che porta in grembo, la modella è davvero in gran forma così e ha deciso di dare qualche semplice consiglio alle future mamme. Fiammetta Cicogna ha condiviso con i fan una foto che la ritrae in splendida forma, la modella e compagna dell'imprenditore Carl Hirschmann aspetta due gemelli.

In un lungo post pubblicato su Instagram ha svelato la dieta che sta seguendo per proteggere i suoi bebè : "Ho sempre mantenuto una dieta a basso indice insulinico, e non perché sono una psyco fissata col peso, ma perché fa bene: non ingrassi, il feto è più protetto, travaglio più veloce (speriamo). Serve a evitare che le prostaglandine (quelle che inducono il parto) non trovino recettori uterini a cui legarsi. Se si legano ai recettori per far contrarre l'utero il dolore del travaglio è più controllato e il parto più veloce. Soprattutto in questi ultimi giorni di attesa, anche se la voglia di zuccheri e carboidrati aumenta, cerco di mantenermi con proteine, grassi e verdure…poi dopo mi premio".