Ero molto più brutto! Stefano De Martino irriconoscibile prima dei ritocchi

Adesso che è tornato con sua moglie Belen Rodriguez non si fa altro che parlare di lui, Il bellissimo ballerino Stefano De Martino - oltre che bravo - è un bellissimo uomo, bellezza statuaria frutto del suo essere affabile e simpaticissimo, del duro lavoro e - perchè no - di qualche piccolo ritocchino per limare qualche difetto... ed è stato proprio lui a confessarlo : “Chirurgia? Ero molto più brutto, ma il risultato è quello che conta. Il primo intervento l’ho fatto al naso perché me l’ero spaccato . Ho messo a posto qualcosina, tipo i denti”.