Questi ragazzi hanno creato un gruppo WhatsApp per ripulire strade, parchi e spiagge della loro città

A volte ci sono persone che decidono, con grande forza di volontà e spirito di sacrificio, di fare qualcosa di concreto per dare un aiuto all'ambiente. È il caso del gruppo di ragazzi spagnoli di cui stiamo per parlarvi: vediamo cosa fanno. Gli odierni mezzi di comunicazione permettono allo stesso tempo immediatezza e grandissime possibilità di diffusione dei messaggi in tempi ristretti. Un'applicazione come WhatsApp, fra le più diffuse al mondo, ne è un esempio lampante. Così, un gruppo di ragazzi di Cartagena, città della regione sud-orientale spagnola di Murcia, ha deciso di sfruttarla per uno scopo davvero nobile.

Creando un apposito gruppo sulla piattaforma di messaggistica, alcuni amici sono riusciti a radunare una notevole quantità di persone, unite da un solo scopo: ripulire strade cittadine, spiagge e spazi naturali. Così, i ragazzi si sono incontrati a Cabo de Palos - raggiunto rigorosamente con i mezzi pubblici per inquinare meno - e hanno cominciato a muoversi sul litorale di Cartagena, raccogliendo spazzatura.

La plastica e i mozziconi di sigarette, come spesso accade, sono stati gli oggetti abbandonati più raccolti in assoluto. Non sono mancate, tuttavia, decine di chili di altri materiali. Muniti di zaini, i ragazzi di "" (questo il nome del gruppo WhatsApp) hanno raccolto tutto in zaini e borse, per poi depositare la spazzatura negli appositi contenitori.

L'iniziativa ha riscosso un grande successo, e i giovani di Cartagena non hanno nessuna intenzione di fermarsi: le "uscite" ecologiche programmate per il futuro sono già diverse. Coniugare la facilità di comunicazione che permettono i social network con la necessità di tenere pulito l'ambiente in cui si vive è davvero un'ottima cosa. Non resta che augurarsi che l'esempio di questi ragazzi spagnoli faccia da spunto per molte altre persone nel mondo.