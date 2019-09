Lo fanno in spiaggia davanti ai bambini! Ecco il video che fa il giro del web

un uomo e una donna, evidentemente colti da un desiderio irrefrenabile, si sono lasciati andare sulla spiaggia e hanno fatto sesso in pieno giorno davanti ai bagnanti che, increduli, hanno

A pelo d'acqua, forse per raffreddare i bollenti istinti, senza però porsi il problema di essere osservati da adulti e bambini. Cosa sia scattato nella mente dei due amanti in un pomeriggio di fine estate non è dato saperlo. Fatto sta che in questo caso la trasgressione supera gli eccessi, trasformandosi in atti osceni in luogo pubblico.

Due giovani sono stati sorpresi a farlo sul pontile di uno stabilimento balneare pescarese, a pochi metri dalla riva e a vista d'occhio di numerosi bagnanti increduli. Reazioni diverse dei "voyeurs" che, allibiti, non hanno avuto il coraggio di andarli a importunare e farli smettere. C'è chi è rimasto di stucco, chi invece disgustato da tale sconceria ha preferito abbandonare la spiaggia e chi, d'altro canto, l'ha messa sul piano dell'ironia gustandosi divertito una scena degna di un film hard.

L'atto sessuale, andato avanti per qualche minuto, è stato filmato da una donna con tanto di racconto e particolari piccanti. La Rete, poi, ha amplificato l'episodio con il video che in poche ore ha superato le migliaia di visualizzazioni. I due protagonisti non sono stati individuati e sono riusciti a scampare ad una denuncia e alle sue possibili conseguenze.