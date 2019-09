A 4 anni vaga disperato in strada da solo! Il piccolo salvato dai carabinieri

Vagava per le strade di, da solo, e disperato cercava aiuto. Ildi soli 4 anni è stato salvato dai carabinieri della Stazione di Stampace dopo che si era allontanato da casa all'insaputa dei, una coppia di 31 e 37 anni. A casa i militari hanno trovato anche due fratelli minorenni privi di assistenza.

Era agitato, chiedeva aiuto quando è stato fermato in via Tevere. I militari lo hanno tranquillizzato e, dopo gli accertamenti, riaccompagnato nella sua abitazione. Lì c'erano altri due fratellini di 9 e 14 anni, totalmente privi di assistenza. Poco dopo mamma e papà sono stati rintracciati e denunciati per il reato di abbandono di minori. I carabinieri sono riusciti a risalire ai loro genitori: si tratta di due rumeni di trentuno e trentasette anni.