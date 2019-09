Una strage! 14enne uccide a colpi di pistola il padre, la matrigna e i tre fratelli

Ildi aver ucciso i cinque membri della sua famiglia. Il giovanissimo ha sparato con una pistola calibro nove all’interno di un’abitazione di Elkmont, nel nord dello Stato dell'Alabama, al confine con il. Tre vittime sono morte in casa, mentre altre due dopo il trasporto in ospedale.

Li ha uccisi durante la notte, forse senza che se ne accorgessero. Poi, ha chiamato la polizia e ha confessato gli omicidi. Così, un 14enne ha ammesso di aver ucciso tutti i cinque membri della sua famiglia. È successo questa notte, in una residenza di Elkmont, nella contea di Limestone, a Nord dello stato dell'Alabama, in America. Il ragazzo avrebbe sparato, uccidendo la famiglia a colpi di pistola.

Secondo quanto riferisce la, il 14enne starebbe collaborando con la polizia, per aiutarli a ritrovare la pistola con cui ha ucciso le 5 persone. Si tratta di una calibro 9 e l'omicida sostiene di averla gettata in un luogo vicino alla casa in cui ha compiuto i delitti. Le prime informazioni, rese note dagli uffici dello, parlavano di tre persone morte e due trasportate in elicottero in ospedale, trovandosi in condizioni molto critiche.

Successivamente, però, era stata confermata la morte di tutte le cinque persone e l'arresto del giovane, che ha confessato gli omicidi.