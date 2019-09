Croce Bianca mobilita le frazioni montane dopo San Carlo in una giornata regionale di prevenzione del rischio cardio vascolare e malattie metaboliche . Presenti tra gli altri il virologo europeo Pregliasco e l’epatologo Bonino.

“Ritorna in montagna la prevenzione a KM….zero! e gli specialisti incontrano non inmodo episodico la popolazione e fanno visite e screening gratuiti!” Così è intitolata la giornata regionale di prevenzione che, organizzata dal locale Istituto di Pubblica Assistenza “” di(presieduto dal dinamico Nino Mignani) si terrà sabato 21 settembre (ore 9-14) nella ex scuola di Pariana via dei Colli 115 (frazione Pariana, frazione montana del Comune capoluogo subito dopo San Carlo ) e sededell’Associazione Arleaa che sarà “trasformata” in un moderno poliambulatorio. La “Croce Bianca sta mobilitando le frazioni montane dopo San Carlo e si tiene ad una settima dalla Giornata mondiale del cuore che è il 29 settembre. Un grande impegno.

I Consulti saranno effettuati da specialisti di “alto calibro”, tra i quali il prof. dottor Ferruccio Boninoepatologo di fama internazionale per gli studi sui virus epatici maggiori B e C. sarà presente anche la prestigiosa ingegneria clinica della Fisiologia clinica del Cnr con il dott.Ingegner Francesco Faita che è un Phd, come è noto, è il titolo accademico cherappresenta l’ultimo livello di istruzione universitaria mondiale. L’evento si tiene incollaborazione con il 118 e con il patrocinio di Anpas nazionale e regionale , Regione, AslNord Ovest, Federazione Medici Medicina Generale (FIMMG) Massa-Carrara, Fondazione“Monasterio”, Provincia, Comune di Montignoso , Ordine degli infermieri (OPI) apuano,Federdiabetici Regione Lazio, Federazione Regionale Associazione Diabetici , Ail apuana,Coni regionale ed altre Istituzioni e Società scientifiche. Direttore sanitario e responsabilescientifico della giornata la cav. Dott. Maria Laura Valcelli. Non occorre prenotazione mai “bigliettini” per accedere alle prestazioni saranno consegnasti fino alle ore 11.

Queste levisite e test che saranno effettuate: consulto neurologico, diabetologico, ;ortopedico eprevenzione grosse articolazioni; internistico, nefrologico, tossicologico; nutrizionale,oculistico e test visivo,fisiatrico con fisioterapista, ago puntura, test udito; doppler carotidi,ecg, visita epatologica e valutazione: glicemia, pressione arteriosa, peso, altezza,circonferenza. “Tornare nel cuore dei nostri cittadini, era un imperativo che ci siamo postidopo un periodo di difficoltà della Croce Bianca, un Istituto fondato nel 1898 e che fa parteintegrante della storia di Massa. Così scrive Nino Mignani presidente della “Croce Bianca”Una serie di Presidenti che hanno fatto la storia della nostra città ed una attività costanteal servizio degli utenti del comprensorio, per accompagnare, aiutare e sostenere chi soffreed ha bisogno di ricorrere alle cure mediche e/o ospedaliere.Non potevamo che accettaredi lavorare con quel gruppo consolidato di medici e e professionisti che da anni sidedicano a operare sul territorio con una prevenzione ad alto livello con visite e screeninggratuiti. Oggi con questa iniziativa abbiamo potuto in qualche modo realizzare un piccolosogno di riportare la prevenzione in montagna, dove è presente una popolazione anzianache piu’ di altri ha bisogno di essere ascoltata e curata.

Quando poi hai la fortuna di trovareamici come Terzoni Daniele che gestisce per conto dell’A.R.L.E.A.A. le exscuoleelementari di Pariana e la D.ssa Laura Valcelli che coordinerà la manifestazione, sei aposto davvero.Saranno i nostri giovanissimi volontari coordinati dalla nostra Giulia Gallonie l’aiuto di Leonardo della Croce ad occuparsi dello svolgimento delle giornata del 21settembre dalle ore 9.30 alle ore 14.00 Il coinvolgimento delle Associazione locali e delleParrocchie ed in particolare la presenza come partner del Gruppo Culturale SportivoANSPI Pariana San Carlo ci permetterà di raggiungere più facilmente la popolazione di2quella zona montana .Ci apprestiamo dunque a porre in essere una scelta che seppurparziale potrebbe divenire un scelta da ripetere durante l’anno per andare incontro alleesigenze della nostre genti. Felici di esserci come Croce Bianca grazie a tutti gli sponsor eai professionisti che si prestano a sostenere questo impegno a Pariana di Massa.”

Allagiornata evento sarà presente anche il famoso virologo prof.dott. Fabrizio PregliascoImmunologo dell'Università degli Studi di Milano Professore di Igiene Generale edApplicata dell’Università degli Studi di Milano, Direttore Sanitario IRCCS Galeazzi diMilano e , appunto, Presidente Nazionale ANPAS. Chi non conosce Pregliasco cheappare di continuo sulle reti Rai e non solo per i consigli vari ?Pregliasco”benedice” l’iniziativa che ritiene importantissima e si congratula con NinoMignani e scrive: “la prevenzione è un insieme di attività, azioni ed interventi attuati con ilfine prioritario di promuovere e conservare lo stato di salute ed evitare l’insorgenza dimalattie. In relazione al diverso tipo e alle finalità perseguibili si distinguono tre livelli diprevenzione: primaria, secondaria e terziaria. La Prevenzione Primaria ha il suo campod’azione sul soggetto sano e si propone di mantenere le condizioni di benessere e dievitare la comparsa di malattie.

In particolare, è un insieme di attività, azioni ed interventiche attraverso il potenziamento dei fattori utili alla salute e l’allontanamento o la correzionedei fattori causali delle malattie, tendono al conseguimento di uno stato di completobenessere fisico, psichico e sociale dei singoli e della collettività o quanto meno ad evitarel’insorgenza di condizioni morbose. L’insieme di questi interventi è pertanto finalizzato aridurre la probabilità che si verifichi un evento avverso non desiderato (riduzione delrischio).La Prevenzione Secondaria attiene a un grado successivo rispetto allaprevenzione primaria, intervenendo su soggetti già ammalati, anche se in uno stadioiniziale. Rappresenta un intervento di secondo livello che mediante la diagnosi precoce dimalattie, in fase asintomatica (programmi di screening) mira ad ottenere la guarigione ocomunque limitarne la progressione. Consente l’identificazione di una malattia o di unacondizione di particolare rischio seguita da un immediato intervento terapeutico efficace,atto a interromperne o rallentarne il decorso.

La Prevenzione Terziaria, fa riferimento atutte le azioni volte al controllo e contenimento dei esiti più complessi di una patologia.Consiste nell’accurato controllo clinico-terapeutico di malattie ad andamento cronico oirreversibili, ed ha come obiettivo quello di evitare o comunque limitare la comparsa sia dicomplicazioni tardive che di esiti invalidanti. Con prevenzione terziaria si intende anche lagestione dei deficit e delle disabilità funzionali consequenziali ad uno stato patologico odisfunzionale. Si realizza attraverso misure riabilitative e assistenziali, volte alreinserimento familiare, sociale e lavorativo del malato, e all'aumento della qualità dellavita. La prevenzione e la promozione di stili di vita sani – precisa il prof. Pregliasco- èl’arma più valida per combattere le malattie croniche. Tutti possono ridurre in modosignificativo il rischio di sviluppare queste malattie semplicemente adottando abitudinisalutari, in particolare evitando il fumo, avere un’alimentazione corretta, limitare il consumodi alcol e svolgere attività fisica regolare.

I dati Istat indicano che il 90% degli ex fumatoriha smesso senza bisogno di aiuto. Se non si riesce a smettere da soli, la cosa migliore dafare è sentire il proprio medico di famiglia e decidere insieme un percorso. Infatti, èdimostrato che maggiore è il supporto che si riceve, più è alta la probabilità di smettere difumare in modo definitivo. Le strategie per smettere di fumare oggi comprendono terapiefarmacologiche e sostegno psicologico. Nutrirsi è fondamentale.. Lo stato di salute dellepopolazioni, sia ricche che povere, del pianeta è fortemente influenzato dal livello e dallaqualità della nutrizione. Una dieta corretta è un validissimo strumento di prevenzione permolte malattie, e di gestione e trattamento in molte altre. Secondo l’Oms, ad esempio,sono quasi tre milioni le vite che si potrebbero salvare ogni anno nel mondo grazie a unconsumo sufficiente di frutta e verdura fresca.

Obesità come fattore di rischio Obesità esovrappeso sono condizioni associate a morte prematura e ormai universalmente3riconosciute come fattori di rischio per le principali malattie croniche. Un problemaparticolarmente grave è quello dell’insorgenza dell’obesità tra bambini e adolescenti,esposti fin dall’età infantile a difficoltà respiratorie, problemi articolari, mobilità ridotta, maanche disturbi dell'apparato digerente e di carattere psicologico. Inoltre, chi è obeso in etàinfantile lo è spesso anche da adulto: aumenta quindi il rischio di sviluppare precocementefattori di rischio di natura cardiovascolare (ipertensione, malattie coronariche, tendenzaall’infarto) e condizioni di alterato metabolismo, come il diabete di tipo 2 ol’ipercolesterolemia. L'alcol e` uno dei principali fattori di rischio per la salute; bere e` unalibera scelta individuale e familiare, ma e` necessario essere consapevoli che rappresentacomunque un rischio per la propria salute e, spesso, anche per quella degli altri.

Adifferenza del fumo, i cui effetti negativi sulla salute si possono subire dopo decenni di usoabituale di sigarette, l’alcol può` esporre a forti rischi anche in seguito ad un singoloepisodio di consumo, spesso erroneamente valutato come moderato... Sarebbe peraltroimproprio “raccomandare” l’assunzione di una sostanza tossica (lo stato di ebbrezza non acaso si definisce “intossicazione alcolica”) o capace di indurre dipendenza, essendo unadroga.. Per i ragazzi, oltre agli effetti benefici generali sulla salute, l’attività fisica aiutal’apprendimento, rappresenta una valvola di sfogo alla vivacità tipica della giovane età,stimola la socializzazione e abitua alla gestione dei diversi impegni quotidiani;adulti (18-64anni): almeno 150 minuti alla settimana di attività moderata o 75 di attività vigorosa (ocombinazioni equivalenti delle due) in sessioni di almeno 10 minuti per volta, conrafforzamento dei maggiori gruppi muscolari da svolgere almeno 2 volte allasettimana;anziani (dai 65 anni in poi): le indicazioni sono le stesse degli adulti, conl’avvertenza di svolgere anche attività orientate all’equilibrio per prevenire le cadute.

Oltrea seguire un adeguato stile di vita è fondamentale aderire alle campagne vaccinali attuatedalle istituzioni. Infatti, le vaccinazioni ci proteggono da malattie gravi e potenzialmentemortali e costituiscono uno dei più potenti strumenti di prevenzione a disposizione dellasanità pubblica: è soprattutto grazie alla vaccinazione che nel 1980 il vaiolo è statodichiarato e radicato a livello globale e che la polio è in via di eliminazione. Nella vitaquotidiana le vaccinazioni ci proteggono evitando di contrarre le malattie prevenibili davaccino e di ammalarsi. Infatti, anche le malattie più comuni possono avere complicanzegravi.

Un esempio è il morbillo, una malattia che può causare polmonite (1-6% dei casi),encefalite (1 ogni 1000-2000 casi) e in casi estremi il decesso del paziente. Ma anche larosolia, che normalmente ha un decorso leggero, se contratta in gravidanza può avereeffetti negativi sulla salute del bambino (morte fetale, aborto spontaneo, malformazionigravi, decesso del neonato). Inoltre, per le malattie che si trasmettono da persona apersona, le vaccinazioni non solo proteggono noi stessi, ma anche le persone che nonpossono essere vaccinate (perché non ancora in età raccomandata, perché nonrispondono alla vaccinazione o perché presentano controindicazioni).