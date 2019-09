Il lato b di Wanda Nara incanta anche Parigi

Wanda Nara è volata a Parigi con il suoche sta per concludere l'accordo con ilper un suo trasferimento all'ombra della Tour Eiffel. Ladell'ex capitano dell'Inter questa notte, alle ore 00:40, è dovuto "" dagli studi diper questioni "lavorative" legate appunto al trasferimento del marito al Paris Saint Germain, squadra campione di Francia in carica.

Wanda Nara in questi anni si è fatta molti amici e "nemici" sui social network dove vanta oltre 5,5 milioni di follower su Instagram. Wanda è solita postare foto hot, sexy e provocanti che mandano sempre in visibilio i suoi follower anche se a dire il vero la 32enne argentina non riceve sempre e solo complimenti ma anche tanti insulti per via della sua grande esposizione mediatica.

La procuratrice di Icardi, però, non si è mai curata dei suoi detrattori ed è sempre andata avanti per la sua strada riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante nel mondo del calcio e in televisione. Il suo ultimo scatto sexy che ne mette in risalto il suo lato B ha mandato in estasi oltre 260.000 follower che hanno invaso di commenti la sua bacheca. Wanda ha postato la foto con questa didascalia, il suo ultimo post da moglie dell'Icardi attaccante dell'Inter: "Estate, non voglio che te ne vai”.

Molti tifosi nerazzurri, invece, non vedevano l'ora di vedere Maurito lontano da Milano e stanno per essere accontentati: manca solo l'ufficialità per il suo passaggio al Psg e sarà da capire se anche Wanda seguirà il marito nella sua avventura o se resterà a Milano con i figli.