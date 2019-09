Te le sei rifatte! Ma Chiara Nasti dice di essere tutta naturale

Le ultime foto social distanno scatenando una serie di polemiche dovute all’eccessiva magrezza della influencer, ma in uno degli ultimi scatti sono piovute nuove critiche dovute al fatto che la giovane sia troppo

“La follia, quella sana, non curatela. Alimentatela”, ha scritto la Nasti in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram dove viene ritratta con indosso una tutina glitterata rosa che mette in evidenze le sue forme e, in particolar modo, il decoltè. Una foto simile a molte altre, ma per alcuni utenti del web è bastato poco per creare una polemica intorno alla bellezza artificiale della influencer. “Sempre volgare...ma perché? La semplicità rende ancora più bella una donna”, ha scritto un hater al quale ha fatto da contraltare un altro utente: “Questa ragazza è bellissima, del resto chi non lo sarebbe con l’aiuto del chirurgo?? A me soltanto non piace il suo portamento e le sue pose. A mio parere un pò volgari”.

A questa esternazione, però, Chiara Nasti ha deciso di replicare immediatamente rigettando le accuse di chi ritiene che sia ricorsa all’aiuto del chirurgo estetico. “Semplicemente riesci a capire ed accettare che esistono persone regolari senza il chirurgo? Ecco.. io sono una di quelle.. anche se capisco che darmi della “rifatta” fa sentirti meglio. Brava!”, ha detto la giovane influencer. Gli hater, però, non si sono fermati davanti a questo commento e hanno rincarato la dose certi del fatto che la Nasti abbia mentito.

“Il silicone non dice la stessa cosa. Ah! E sei anche antipatica e acida come tua sorella! Vai a far mettere il tuo nome sullo shampoo e metti la plastica in mostra”, ha scritto un follower, “Ci vuoi raccontare che il seno è tuo come se non si sapesse distinguere un seno rifatto da uno naturale??? Dai, Chiara, l'ingenuità non appartiene ad Instagram...”, ha aggiunto un altro. Questa volta, però, lei ha ignorato le accuse.