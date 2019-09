Colpa della sigaretta elettronica! Maddie è in coma a 18 anni per una malattia rara ai polmoni

Continua negli Stati Uniti la psicosi da. Polmonite eosinofila acuta è la diagnosi, secondo il medico causata dalle sigarette elettroniche che la ragazza fuma da tre anni. Una ragazza di 18 anni è finita in coma a causa di un grave danno polmonare generato da una polmonite eosinofila acuta. Il medico sospetterebbe che la causa della patologia sia la sigaretta elettronica che la giovane ha fumato per tre anni. La vicenda si è svolta nello stato dell'Utah, negli Usa.

Dopo la prima morte causata dalle sigarette elettroniche negli Stati Uniti, sempre dagli States giunge un'altra inquietante storia. Una adolescente americana ha subito un “danno polmonare catastrofico” dopo aver svapato “ogni giorno per tre anni”. Maddie Nelson, 18 anni, ha iniziato a sentirsi male all'inizio di quest'anno, e la situazione è peggiorata il mese scorso quando ha avvertito forti dolori alla schiena e ai reni. La studentessa, proveniente dallo Utah, negli Stati Uniti, è stato portato d'urgenza in ospedale e – come raccontato dalla sorella Andrea e riportato da Metro – “la situazione è passata da grave a potenzialmente fatale”, evidenziando “gravi danni ai polmoni”. “Il primo agosto, ha ricevuto ufficialmente la diagnosi dopo due broncoscopie” ha spiegato Andrea.

I risultati dei test hanno mostrato che Maddie ha sofferto di polmonite eosinofila acuta. "Il suo medico sospetta che sia causata da fonti elettroniche di svapo, questo include tutte le alternative presumibilmente" sicure "al fumo come le sigarette elettroniche” spiega la sorella. La polmonite eosinofila acuta è una malattia rara causata da un accumulo di globuli bianchi nei polmoni in risposta ad una infiammazione. Così i medici hanno deciso di metterla in coma indotto, da cui ora – dopo una somministrazione di steroidi – è stata portata fuori. La 18enne ora respira da sola, ma di notte ha ancora bisogno di ossigeno per la tensione al petto.

Maddie ha deciso di condividere sui social media le sue foto in ospedale mentre ha esortato le persone a smettere di svapare: “Sto condividendo la mia storia, quindi siete tutti consapevoli che c'è qualcosa di folle in questi oggetti che non sono sicuro e mi sono costati quasi la vita. Prima dicevo che non potesse accadere, ma invece può e succederà anche a te … segui il mio consiglio, non fumare, non svapare. #vape #stopthevape”.