Ho il cancro! Il toccante messaggio di Patrika Darbo dopo l’intervento

Patrika Darbo si è sottoposta a un intervento al naso per rimuovere un cancro alla pelle. L’attrice, nota per avere interpretato il ruolo di Shirley Spectra nella soap ‘Beautiful’, ha condiviso questo momento con i fan. Ha colto, poi, l’occasione per invitare tutti a proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Sono in apprensione i seguaci della serie tv. La notizia che sconvolge il mondo del gossip e dello spettacolo vede protagonista l’attricedella famosissima soap-opera, che ha annunciato di avere un cancro alla pelle. In questi giorni è stata operata al naso, in un intervento molto delicato e difficile. Sul suo profilo social ha voluto documentare il post intervento offrendo anche qualche spunto critico.Perché Patrika Darbo ha voluto far riflettere tutti e sensibilizzare sulla tematica dell’uso della. Argomenti importanti, che vista la sua fama possono arrivare ad un pubblico veramente ampio. Tra gli altri ruoli che l’hanno resa celebre c’è senza dubbio quello dinella serie ‘’. Per questo la notizia della sua malattia ha sconvolto tutti gli appassionati e tutto il mondo della tv.

. Nel primo la vediamo con una vistosa medicazione sul naso, appena operato, con la didascalia dedicata al ruolo della prevenzione. Devono stare attenti, invita l’attrice, tutti coloro che la seguono nel considerare la protezione solare come un dovere, uno scudo per difendersi dal cancro della pelle. Poi in un secondo post ha voluto mostrare i tantissimi punti di sutura post-operazione e ha commentato il tutto con queste toccanti parole.“Il cancro era più esteso di quanto pensassero inizialmente – ha ammesso Patrika Darbo – Uso sempre la protezione solare, indosso un cappello e riapplico regolarmente la crema eppure eccomi qui. Non lo evidenzierò mai abbastanza: usate la protezione solare”. L’attrice, che divenne famosissima per il suo ruolo su Beautiful, quando fu costretta a lasciare la serie pubblicò un addio straziante ai suoi fan: “Sì, gli Spectra hanno lasciato ‘Beautiful’. Almeno per il momento”.

“Chi lo sa, il pubblico ha il potere di riportarci indietro – aveva detto Patrika Darbo – Se Brad Bell, capo degli autori, ritrovasse l’interesse del pubblico nei nostri confronti, allora forse potrebbe cercare un modo per inserire una storia che ci riguardi. Sai cosa? Abbiamo vissuto un anno meraviglioso. Bell ha scritto cose incredibili per noi. La soap va avanti da tantissimo tempo, molte persone vanno e vengono, perciò la stessa sorte può toccare anche a noi”.