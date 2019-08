Condannata il mostro! Obbliga le figlie a farlo in webcam per compiacere il fidanzato!

Inla 33enne Rose Beth Litzky è stata accusata - e poi condannata - di pedofilia e produzione di materiale pornografico infantile dopo che la polizia ha scoperto che obbligava le due figlie a spogliarsi e avere rapporti davanti alla telecamera per compiacere il compagno. Il suo fidanzato, di 38 anni, è sotto processo e sarà condannato nei prossimi mesi.La polizia ha trovatoin cui comparivano leo costretta a fare atti sessuali. Oquendo è stato scoperto a seguito di una retata da parte dell’FBI sulla pedopornografia in rete. E' stato scoperto il traffico di materiale a sfondo pedopornografico e dopo le indagini sono state trovate immagini e video nel suo telefono che hanno poi fatto capire anche il coinvolgimento della compagna nella rete.dal 2014 al 2016, ma nella rete erano coinvolti molti altri bambini. Pare che la mamma desse alle bambine le indicazioni su cosa dovessero fare per compiacere in chat il suo compagno e leobbedivano non avendo alternativa. Secondo quanto riporta il, l’uomo sarà condannato il prossimo 14 ottobre, mentre la mamma delle giovani vittime è stata già condannata a scontare 50 anni di carcere.

Mom made girls perform sex acts on each other so boyfriend could watch https://t.co/iKrynfd5C3 via @MailOnline