Dal canto suo Jacob ha raccontato di aver forse ereditato la particolare forma delle mani dal nonno , che aveva dita molto lunghe e un palmo molto stretto. Il ragazzo ha quindi aggiunto di non aver mai avuto nessun problema nell'uso delle mani, a parte il fatto di non essere mai riuscito a trovare dei guanti idonei.

Le immagini dei pollici dihanno fatto il giro dei social network e sono diventate virali. Un ragazzo deldi 20 anni è diventato una vera e propriadopo aver postato sui social network fotografie e video dei suoi lunghissimi pollici. Jacob Pina è alto un metro e 80 centimetri e dunque la sua statura è perfettamente nella media. Nonostante ciò per ragioni misteriose ha sviluppatomolto lunghi, ben oltre iquando la media sia per gli uomini che per le donne si aggira sui 5 centimetri.

