Viktor Orbán elogia in una lettera Matteo Salvini

Nonostante le suespericolate, che la escludono dal governo che si tenta di formare in Italia, la. Precisamente è il premier unghereseche in una lettera inviata a Salvini e resa nota dal Viminale ha voluto rappresentare al ministro italiano degli interni uscente , l'"altissima stima e gratitudine per tutto il lavoro che Lei ha svolto per l'Italia e per l'intera Europa, tra cui anche per l'Ungheria".

"Impedire il flusso migratorio" Orbán ringrazia perchè Salvini ha voluto impedire "il flusso incontrollato di immigrati in Europa". La missiva chirisce che "Indipendentemente dai futuri sviluppi della politica interna italiana e dal fatto che apparteniamo a gruppi parlamentari europei diversi, La consideriamo come un compagno di battaglia nella nostra lotta per fermare l'immigrazione e per preservare il patrimonio cristiano europeo". A ottobre in piazza contro il nascente governo Intanto per protestare contro il costituendo governo della sinistra italiana insieme ai 5Stelle Salvini ha convocato una manifestazione di piazza a Roma il 19 ottobre prossimo.