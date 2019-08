L’auto si schianta contro un muro! Enrico muore a soli 21 anni, gravi i tre amici

Ancora un incidente mortale che ha spezzato la vita ad un giovane diin provincia di, il ragazzo di soli 21 anni è morto in seguito ad un drammatico schianto.è andato a schiantarsi contro un muro per cause che devono ancora essere accertate. A bordo dell’auto c’erano anche tre suoi amici le cui condizioni adesso sono gravi ma non in pericolo di vita.In auto con lui c'erano tre amici le cui condizioni sono gravi. è successo La scorsa notte quando la vittima stava viaggiando su una. secondo una prima ricostruzione l'autovettura a velocità sostenutaimpattato contro il muro di un. lo scontro è stato fatale per il giovane Enrico. la BMW è uscita fuori di strada in, dove aveva abbattuto diversi segnali stradali.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine ma per Enrico Palmisano, di ventuno anni, non c’è stato niente da fare.. Troppo forte l’impatto contro il muro, la macchina sfrecciava a velocità troppo sostenuta per poter dare al giovane qualche speranza di vita.Gli altri tre occupanti della vettura, tutti amici della vittima, sono stati trasportati negli ospedali vicini. Alcuni riportano ferite abbastanza gravi ma nessuno pare essere in pericolo di vita. Tutti ovviamente sono sotto choc per la perdita del caro amico: stavano tornando a casa da una delle tante serate passate insieme.