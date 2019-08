Tamara Gorro mostra tutto! Lady Garay completamente nuda in spiaggia

Tamara Gorro ha lasciato senza parele i suoisu Instagram con uno scatto insolito e bollente. Web in tilt per la moglie del giocatore del Valencia. Il difensore argentino è da sempre considerato uno dei difensori più affidabili in circolazione. Il 32enne è sempre stato un ragazzo con la testa sulle spalle e si è sposato all'età di 25 anni con la valletta e presentatrice diche ha davvero un esercito di follower suquasi 1,5 milioni

La bellissima lady Garay è solita postare foto che la ritraggono in momenti della sua vita quotidiana, privata o lavorativa, che ne mettono in risalto le curve mozzafiato e un viso da favola. L'ultima istantanea intenta a fare una verticale e di spalle all'obiettivo ha ottenuto oltre 140.000 like e quasi 5.000 commenti, il motivo? Tamara è completamente nuda.