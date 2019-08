La verità shock di Chando Erik Luna su Manila Gorio, l'attore denuncia anche Giacomo Urtis

Chando Erik Luna ha rilasciato un'intervista shock a iGossip.it in cui ha dichiarato che la storia d'amore approdata nei salotti tv di Barbara D'Urso e sulle riviste patinate di cronaca rosa era in realtà tutta falsa! Perché ha scelto di dire tutta la verità prima su Instagram e poi al sito di gossip soltanto negli ultimi giorni?

L'attore e modello spagnolo ha spiegato: "Il discorso è abbastanza lungo. Sono stati mesi difficili e travagliati, perché all’inizio l’avevo presa come un gioco, ma poi ci sono state tante questioni e vicende gravi che mi hanno spinto a denunciare tutto ciò su Instagram, dichiarando che con Manila era tutto rigorosamente finto: dall’inizio alla fine. Anche io ho commesso i miei errori, ma c’è un limite a tutto!".

Per poi rivelare: "Io non vivo in Italia… non conosco nessuno del mondo dello spettacolo italiano. Per me è tutto nuovo. Dopo aver dato la mia disponibilità per rilasciare un’intervista a un suo programma tv, mi è stato proposto di fare uno scoop e ho accettato. So che ora dopo questa intervista la gente parlerà male di me, ma è una cosa normale nel mondo dello spettacolo… non dico che è una cosa buona e corretta, ma è normale e in Italia è molto diffusa. Io però con Manila non ho mai fatto niente, zero, solo qualche bacio sulla bocca per dare scandalo e dare visibilità sia a me che a lei. All’inizio l’ho fatto per gioco e anche per visibilità, ma non per soldi dato che lavoro come attore e modello in America".

Chando Erik Luna ha spiegato di non avere più rapporti con Grecia Colmenares e ha duramente stigmatizzato le dichiarazioni rilasciate da Giacomo Urtis a Dagospia su un finto tradimento: "Dopo che ho annunciato di aver dato mandato al mio avvocato di adire le vie legali contro Manila Gorio e Giacomo Urtis, gli ho inviato un messaggio su WhatsApp mettendolo al corrente dei provvedimenti legali. Lui mi ha risposto con un messaggio in spagnolo in cui ha smentito categoricamente di aver rilasciato quelle dichiarazioni gravissime a Dagospia, sottolineando il fatto di aver parlato con il giornalista solo del suo cambio di look e non di me. Ma quest’altra farsa sta andando avanti sui social! Io però andrò avanti con la giustizia e denuncerò lui per diffamazione e lei perché continua a pubblicare le mie immagini sui suoi social senza la mia autorizzazione. Dopo il mio sfogo social, tanti vip italiani e stranieri, ma anche diversi fan italiani, mi stanno inviando tantissimi messaggi ed email di solidarietà e sostegno".