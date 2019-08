Meno capelli ma occhi più sorridenti! Sabrina Paravicini dopo la chemioterapia

Sabrina Paravicini ha condiviso con i fan due foto: nel primo scatto è ritratta nell'estate del 2018, prima che iniziasse la sua lotta contro il cancro al seno. Il secondo, invece, è un selfie realizzato un anno dopo: i capelli appena ricresciuti dopo la chemioterapia e sul volto un sorriso fiducioso. L'attrice, amata per avere interpretatonella serie televisiva ‘‘, ha raccontato come è cambiata nell'ultimo anno.

L'attrice ha raccontato che la coraggiosa lotta che ha dovuto affrontare sembra che in qualche modo l'abbia portata a elaborare i dolori del passato. Sabrina Paravicini, infatti, ha dovuto fare i conti con la morte del padre e della sorella. Due tragedie avvenute a pochissimo tempo di distanza l'una dall'altra: "Estate 2018 VS Estate 2019. Meno capelli ma occhi più sorridenti. Sembra strano ma la chemioterapia si è portata via la malinconia degli anni passati. Forse anche quel dolore dei lutti non elaborati di mio padre e mia sorella scomparsi a poche settimane l’uno dall’altra esattamente 30 anni fa. Dolore che pensavo di avere elaborato a mio modo, ma che invece era rimasto nell’epidermide, nella carne, nelle cellule".

ha confidato che la lotta contro il cancro l'ha costretta a vivere più intensamente in quest'ultimo anno. Dopo aver affrontato questa battaglia, l'attrice sente di avere imparato una lezione: amare e volere di più : "".