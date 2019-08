Il vestito è trasparente! Elisabetta Canalis sempre più bella

La splendida ex velina condivide uno scatto in cui prova un abito in vista di una serata di gala e di sicuro ai fan non sfugge l’effetto semi-trasparente che la stoffa crea sul suo corpo mozzafiato. La bellissimaha fatto di Las Vegas la sua nuova casa e qui, tra servizi fotografici e serate mondane alternate ad altrettanti momenti in famiglia, Elisabetta si gode questo nuovo capitolo della sua vita.Su Instagram dove la Canalis aggiorna di continuo e condivide la sua quotidianità con i, nella foto in questione, l’ex velina diè immortalata di spalle durante una prova abito e, grazie anche ad un sapiente gioco di luce, il