Francesca Fioretti in viaggio con Vittoria! Con loro ci sono Giada e Marco Sau, amico di Astori

Sono stati Marco Sau e la fidanzata Giada ad accompagnarenel loro ultimo viaggio. “Mi illumini d’immenso” ha scritto sul’ex compagna dipubblicando la foto dell’ultimo viaggio intrapreso insieme alla sua bambina., il calciatore passato quest’anno al Benevento che scrisse un lungo post su Instagram poco dopo la morte di Astori che ammirava e del quale era amico. I pensieri di Francesca restano rivolti al suo grande amore scomparso e alla loro bambina. Ed è a lui che pensa quando guarda in alto, con lo sguardo rivolto alla luna.

È alla figlia Vittoria che Francesca sta dedicando il suo tempo. Con lei viaggia, le insegna a scoprire il mondo. “Chi dice che viaggiare con i bambini non è possibile?” si è chiesta qualche tempo fa qui social. Francesca ha portato Vittoria perfino in Giordania, luogo meraviglioso alla cui scoperta è andata insieme a sua figlia. Non c’è viaggio o esperienza che la Fioretti non compia insieme alla bambina nata dall’amore con Davide. “Con te, per te, in te. Sempre” ha scritto recentemente su Instagram. Lo sguardo è volto al futuro ma il suo cuore resta ancora al ricordo di Davide.

Il 5 marzo 2018, piche ore dopo la, Marco Sau ricordò l’amico con un post pubblicato su Instagram. Forte era il legame che li teneva uniti, proseguito anche dopo la morte del capitano della Fiorentina con il calciatore e la fidanzata Giada rimasti vicini a Francesca Fioretti. All’epoca, provato dal dolore, Sau aveva scritto: "Ho sperato fino all’ultimo che fosse solo un brutto sogno. Sei stato uno esempio per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di giocare insieme a te, un punto di riferimento, una persona per bene, un amico, difficile da trovare in questo ambiente. Poco tempo fa siamo riusciti a farci un’ultima risata insieme, terrò per sempre quell’ultimo ricordo con me. Ciao Asto Asto, felice di averti conosciuto, ti voglio bene."