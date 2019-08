Lo stava caricando al ristorante! Muore folgorato a 13 anni mentre gioca con il suo Huawei

La notizia - che per molti sarebbe una bufale - è stata riportata anche dal... Un adolescente di 13 anni èin un ristorante nella città di, Cina, mentre giocava con il suo cellulareche era in carica. Ilaveva collegato il suo smartphonea una presa di corrente usando un “cavo di terze parti”, ha rivelato sua sorella ai media locali. È stato dichiarato morto in ospedale dopo che i medici hanno cercato di rianimarlo per più di due ore, ha affermato la ragazza. L'incidente è avvenuto venerdì scorso a Nanchang, la capitale della provincia del Jiangxi, secondo quanto riferito da

Quando sono giunti i soccorsi sul posto, hanno cercato a lungo di rianimarlo, secondo quanto riferisce il Daily Mail. Non c’è stato niente da fare; il ragazzo è deceduto all’istante. Un parente della vittima ha riferito che il telefono e il cavo funzionavano correttamente anche dopo la tragedia. Stando a quanto ricostruito, il ragazzino, identificato col cognome, Liu, stava cenando con un compagno di classe in un ristorante di pollo fritto. Nel video di una telecamera di videosorveglianza, rilasciato dalla stazione locale, si vedono Liu e l’amico seduti ad un tavolo. La vittima, vestita con una maglietta verde fosforescente, tiene il telefono in mentre ricarica lo smartphone a una presa a muro. Pochi secondi dopo, Liu inizia a scuotersi per poi irrigidirsi quasi certamente colpito da una scossa elettrica.

Più tardi si lascia cadere, stringendo ancora il telefono tra le mani, mentre il suo amico si avvicinava per controllarlo. Il 13enne è morto poco dopo in ospedale. La sorella ha detto che presentava segni di bruciatura sul viso e sul corpo. Al momento le forze dell’ordine locali si stanno occupando delle indagini per capire quali siano le cause dell’incidente, mentre il locale è stato chiuso per due giorni.