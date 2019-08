Sono uno stupido! Il piccolo costretto a ripeterlo per 100 volte

Ilè stato arrestato dopo la confessione choc del piccolo: "". Un vero e proprio incubo quello vissuto da un bimbo a, dove era bersaglio facile del suo patrigno. Tra offese e maltrattamenti veniva quotidianamente umiliato fino al punto di autoinsultarsi. Era costretto a ripetere fino a 100 volte: "". E l'ombra delle botte - qualora non avesse detto quelle tre parole - era sempre presente. Si trattava di una situazione invivibile per il, che ormai era arrivato a recitare la frase anche senza una esplicita richiesta. Così, come se fosse giusto e scontatoL'uomo certamente non ci pensava due volte prima di ledere la dignità del piccolo. Alle sevizie si aggiungevano anche offese gratuite: "". Ma nel mirino del violento era finita anche sua moglie, italiana di 33 anni, che ha: "". Il patrigno non riusciva a tollerare il bimbo perché "". E dunque riteneva giustificatoUna vicenda drammatica che si è conclusa - fortunatamente senza gravi danni fisici - giovedì sera: la polizia ha provveduto ad arrestare il 30enne. Gli agenti si sono recati nella casa popolare inal fine di raccogliere elementi di prova: "", urlava l'uomo. L'apice è stato probabilmente raggiunto qualche sera fa, quando la donna è stata brutalmente minacciata: "". Sua moglie ha infine deciso di sporgere querela e di chiedere protezione.